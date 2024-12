Weitergeben, verkaufen, tauschen: Wie man Weihnachts-Geschenke wieder los wird

Was? Am häufigsten wurden heuer Gutscheine verschenkt, dicht gefolgt von Spielzeug, gemeinsamer Zeit, Bargeld, Büchern

Termine: Tauschen und reparieren statt kaufen

Im Offenen Kulturhaus in Vöcklabruck, Oberösterreich, findet am 28. 12., ab 10 Uhr eine Kleidertauschparty statt: Wer dabei sein will, bringt rund 15 saubere, sehr gut erhaltene, der Saison angepasste Teile und tauscht gegen neue Lieblingsstücke (Info 0664/4828661).

Ähnliches bietet die Jungschar in Innsbruck, Tirol, an, und zwar am 28. März 2025 in der Aula im Diözesanhaus. Wichtige Zusatzinfo: Auch wer gerade nichts zum Tauschen hat, kann kommen. Es bleiben immer schöne Stücke übrig.

Du möchtest neue Kleidung, ohne neue zu kaufen? Beim Kulturzentrum MARK warten am 5. und 6. 2. in der Hannakstraße 17 in Salzburg ab 17 Uhr T-Shirts, Schuhe, Kleider und Hosen. Indem Kleidung getauscht, statt gekauft wird, soll ein nachhaltiger Lebensstil unterstützt werden: Gebrauchte und intakte Kleidung einfach zum Kleidertausch mitbringen. Kleine Stärkung gefällig? Zeitgleich zum Kleidertausch findet am Donnerstag immer die Community Kitchen statt: Es wird gemeinsam gekocht, gebraten oder gebacken.

Kasten ausräumen und Platz für Neues schaffen, heißt es auch am 13. 1. in Graz, Steiermark: Beim Kleidertausch im Audimax der FH Joanneum kann ab 13 Uhr getauscht, gebracht oder auch nur was mitgenommen werden.

Der Kostnix-Laden in Hart bei Graz ist eine permanente Tauschbörse: Dinge, die nicht mehr gebraucht, aber für andere noch wertvoll sein können, werden hier – ganz ohne Geld – weitergegeben. Ein Mal im Monat – das nächste Mal am 11. 1. von 9 bis 12 Uhr – wird im Kostnix-Laden gemeinsam genäht und repariert, um die Lebensdauer von Kleidung und Gebrauchsgegenständen zu verlängern.