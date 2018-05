Gerichtszeichner: "Jeder bekommt das Gesicht, das er verdient"

Das Interesse von Medien an Gerichtszeichnungen ist wegen der Aufnahmen, die vor der Verhandlung gemacht werden dürfen, gering und der Job daher schlecht bezahlt. Gerichtszeichner trifft man nur noch selten. Ihre Tätigkeit können sie höchstens nebenberuflich ausüben. Auch Langegger ist ausgebildeter Theatermaler und arbeitet auch noch als Auftragsmaler und Pressefotograf.

Zwischen Hexeprozessen und O.J. Simpson

Früher waren Gerichtszeichner einmal sehr gefragt. Die Tradition geht bis ins Mittelalter zurück, als juristische Schriften und Rechtsbücher, ähnlich wie religiöse Texte, kunstvoll bebildert wurden.

Wann genau die ersten Gerichtszeichnungen entstanden, lässt sich schwer sagen. Oft wird die Illustration der Hexenprozesse von Salem im Jahr 1692 als ihre Geburtsstunde angeführt. Mit Zeichnungen wurde dokumentiert, wie dutzende Frauen und Männer wegen Hexerei zum Tode verurteilt, und schließlich hingerichtet wurden.

Richtig Geld verdienen ließ sich mit Gerichtszeichnungen aber erst mehr als 100 Jahre später. Nach dem Aufkommen von Massenmedien und Boulevardjournalismus stieg auch das kommerzielle Interesse an den Prozessillustrationen. Beispielsweise soll die Pariser Zeitung Le Petit Journal im Jahr 1869 ihre Auflage alleine durch das Abdrucken von Zeichnungen aus dem Prozess gegen den Massenmörder Jean-Baptiste Troppmann von 357.000 auf 594.000 Stück gesteigert haben.

Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts wurden Gerichtszeichnungen immer populärer. Einige Zeichner, wie etwa Erich Dittmann, der unter anderem die Ausschwitzprozesse in Frankfurt und die RAF-Prozesse zeichnete, erlangten weit über den deutschsprachigen Raum hinaus große Bekanntheit.

Anfang der 1990er Jahre beschäftigte jede größere Sendeanstalt einen eigenen Zeichner. Dann kam das Jahr 1994 und damit der Mordprozess gegen den ehemaligen Football-Star und Schauspieler O. J. Simpson in Kalifornien. Dabei waren erstmals seit 1935 wieder Filmaufnahmen in einem US-Gerichtssaal erlaubt. Auch in Europa ging dank technischem Fortschritt und den Sonderregelungen für Aufnahmen vor der Verhandlung die goldene Ära der Gerichtszeichner langsam zu Ende.

Der Terror in Aquarellfarben

Doch es gibt Ausnahmen. Enorme mediale Aufmerksamkeit kommt Gerichtszeichnern heute noch bei Verhandlungen zu, bei denen Foto- und Videoaufnahmen auch vor Prozessbeginn verboten sind. So wurde für den Grazer Terrorprozessen 2016 etwa der Zeichner Gerald Hartwig von der Kleinen Zeitung und dem ORF beauftragt, die Verhandlung in Bildern festzuhalten. Anders als Langegger, der den langwierigen Buwog-Prozess zeichnet, hatte Hartwig dabei nur wenige Stunden Zeit, möglichst viele Bilder zu zeichnen. Er fertigte Aquarelle von Prozess-Szenen an, die danach abgedruckt, beziehungsweise abgefilmt wurden. „Das war komplett intensiv“, sagt Hartwig. „Ich habe versucht, so viele Bilder wie möglich zu machen und dabei die spannendsten Momente zu erwischen. Außerdem war man damals extrem übervorsichtig, weil Terrorprozesse Neuland waren. Also hatte ich auch noch strenge Vorgaben, wen ich zeichnen durfte und wen nicht.“