Heilingbrunner: "Ich will das Salz in der Suppe sein"

Gerhard Heilingbrunner will "unangenehm bleiben". Mit dem Rücktritt als Präsident des Umweltdachverbandes und der Staffelübergabe an Nachfolger Franz Maier ziehe er sich bloß "aus dem operativen Bereich" zurück. Als Abschied vom Naturschutz sei der Schritt aber nicht zu verstehen."Ich bleibe Ehrenpräsident ehrenhalber – auf Lebenszeit", erklärt der 57-jährige Jurist. Für Umwelt, Natur und Kulturlandschaften will er auch weiterhin "das Salz in der Suppe" sein.

Im KURIER-Gespräch zieht der Aktivist nach mehr als 30.000 ehrenamtlichen Stunden im Dienste des Umweltdachverbandes Bilanz.