Nach einem Felssturz von einigen Kubikmetern am Montagnachmittag ist eine Gemeindestraße in Brandenberg (Kufstein) noch zumindest bis Dienstagvormittag gesperrt. Die Straße sei zwar bereits von den Steinmassen befreit und gereinigt worden, aufgrund der unsicheren Lage bleibe sie aber bis zur Einschätzung durch die Landesgeologen unpassierbar, so die Exekutive.

Es kam niemand zu Schaden. Eine Umleitung über die L4/Brandenbergstraße wurde eingerichtet.