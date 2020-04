Gemeinden wollen trotz Zwei-Milliarden-Loch investieren

Noch weiß man nicht, wie tief das Budgetloch am Ende der Corona-Krise sein wird. Was man weiß: Nicht nur Bund und Länder werden schwer damit zu kämpfen haben. Auch die Gemeinden blicken in eine äußerst unsichere Zukunft. Ersten Schätzungen zufolge könnte Ende des Jahres durch corona-bedingte Mehrausgaben und Mindereinnahmen bei den Gemeinden ein Konsolidierungsbedarf von rund zwei Milliarden Euro notwendig sein.

Das sind acht bis neun Prozent des Budgetvolumens der Gemeinden. Und da ist die Stadt Wien noch gar nicht miteingerechnet. Dennoch fordert Gemeindebundpräsident Alfred Riedl, dass es auf kommunaler Ebene zu keinem Investitionsstopp kommen darf.