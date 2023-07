Gemeinden wollen runter vom Gas: Tempo 30 soll erleichtert werden

Häufige Ablehnung

Das Problem: Will eine Gemeinde nur in einzelnen Straßenzügen Tempo 30 verordnen, legt die Straßenverkehrsordnung (StVO) die Latte sehr hoch. „Tempo 30 auf einzelnen Straßen und Abschnitten umzusetzen, ist oft ein aufwendiger, undurchsichtiger und kostspieliger Prozess mit vielen Hürden“, sagt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer – der am Ende oft scheitert. Das Gesetz verlangt nämlich den Nachweis, dass Tempo 30 zur Fernhaltung von Gefahren „erforderlich“ ist. Dieser ist aber, wenn überhaupt, nur durch komplexe Gutachten zu erbringen.

Davon kann auch Stefan Helmreich, ÖVP-Bürgermeister im steirischen Lieboch (Bez. Graz-Umgebung), ein Lied singen. „Wir wollen seit Jahren auf der B70 rund um Kindergarten und Volksschule ein 30er-Limit“, sagt er. „Aber von der Behörde kommt als Antwort, dass wir den Bedarf verkehrstechnisch nachweisen müssen, was sehr teuer ist.“