Gemeinde wehrt sich weiter gegen Asylquartier in Hotel

50 Asylwerber sind bereits im "Haus am Semmering" angekommen. "Alles Männer", merkt eine Anrainerin in Steinhaus, der 180-Einwohner-Katastralgemeinde von Spital, an. "Hat man nicht gesagt, es kommen Familien?"

Die Spitzen der Gemeinden treten nun vehementer gegen die Vorgangsweise des Innenministeriums auf: Bürgermeister Reinhard Reisinger, SPÖ, schickte die Meldezettel der 50 Betroffenen postwendend nach Wien. "Die Gemeinde ist personell nicht in der Lage, den zusätzlichen Arbeitsaufwand einer derartig großen Anzahl im Zentralen Melderegister zu bewältigen."

Der Gemeinderat forderte das Ministerium zudem noch mit einer Resolution heraus: Die für die "Bevölkerung unzumutbare zusätzliche Unterbringung von Asylwerbern" müsse sofort eingestellt werden.

Wie berichtet, hat das Ministerium die Gemeinde vor vollendete Tatsachen gestellt. Erst Montag wurde ein Vertrag zwischen der Hoteleigentümerin und dem Bund geschlossen. Laut Ministerium ist das Hotel für 200 Betten zugelassen, laut Gemeinde seien aber 250 möglich. "Wir sind nicht ausländerfeindlich, wir leisten unseren Beitrag", beteuert Bürgermeister Reisinger und verweist auf jene 70 Flüchtlinge, die bereits in der Gemeinde leben. "Aber das ist jetzt nicht mehr verhältnismäßig."