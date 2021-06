Geldstrafen nach Exzess-Videos beim Heer

Über die Höhe der Strafen will man keine Auskunft geben. Eine Vorstellung gibt aber ein anonymisiert veröffentlichtes Urteil der Bundesdisziplinarbehörde, das sich mit einem der Hauptakteure der Videos beschäftigt.

Dem jungen Mann ist die Angelegenheit mehr als unangenehm. „Ich geniere mich sehr dafür, so etwas wird nie wieder passieren“, schreibt er in einer Stellungnahme. „Hätte ich auch nur in irgendeiner Art und Weise geahnt, dass ich in dieser sowohl für mich persönlich, als auch für das österreichische Bundesheer, hoch-peinlichen Situation gefilmt werde, respektive diese Bilder und Videos ja sogar noch (...) verbreitet werden, (...) hätte ich nie so gehandelt.“ Die Aktion sei dem Alkohol geschuldet gewesen.