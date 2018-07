Geiselbefreiung: Wüste Spekulation über Lösegelder

Die Entführung im Jemen

Am 21. Dezember 2012 sind Dominik N. und ein finnisches Paar in Sanaa verschleppt und später an Al Kaida übergeben worden. In einem YouTube- Video (Ende Februar 2013) fordern die Entführer Lösegeld, ansonsten drohe den Geiseln der Tod. Eine Krisenstab bestehend aus Mitarbeitern des Außenmini- steriums, des BMI, BVT und HNA kümmert sich um den Fall. Der Oman wird als Vermittler eingeschaltet. Am 9. Mai landen die drei befreiten Geiseln in Wien. Laut Außenministerium soll kein Lösegeld gezahlt worden sein. Das wird in jedem Fall behauptet.