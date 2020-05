Geheimprozess gegen zwei Terror-Verdächtige

Der Linzer Strafrechtsprofessor Alois Birklbauer sagt, dass der Ausschluss der Öffentlichkeit in Strafverfahren sehr zurückhaltend anzuwenden ist. Der Oberste Gerichtshof hat ein Urteil sogar aufgehoben, weil das Eingangstor zu einem Gericht ab 16 Uhr versperrt war und Zuhörer damit vom Prozess ausgeschlossen waren.

Bei Jugendlichen sei man zu deren Schutz jedoch großzügiger, wenngleich die Bestimmung "schwammig" sei. Immerhin bleibt eine "qualifizierte Öffentlichkeit" gewahrt, weil sämtliche Rechtsanwälte (nicht nur die in diesem Fall engagierten Verteidiger) und Richter vom Ausschluss nicht betroffen sind.

Das Urteil gegen den 19-jährigen Angeklagten fiel letztlich milde aus. Dass Gericht sah es als erwiesen an, dass er sich von dem 27-Jährigen radikalisieren habe lassen. Gemeinsam sollen sie im Juli 2014 über Wien ins syrische Latakia in das Terror-Camp einer Gruppe gereist sein, die laut Richter "unter der Oberherrschaft des IS steht". Wegen des Ramadans sei es allerdings zu keiner Ausbildung gekommen, weswegen die beiden unverrichteter Dinge zurückkehrten.

Bei einem zweiten Anschlussversuch im Herbst hat es sich der Jüngere offenbar anders überlegt, reiste wieder heim und brachte das Verfahren mit seinen Aussagen ins Rollen. Er wurde wegen seines Alters zu einer einjährigen bedingten Haftstrafe verurteilt, der Rekrutierer zu zwei Jahren unbedingt – beide Urteil sind noch nicht rechtskräftig.