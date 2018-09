Geheimhaltungspflicht gilt auch bei Daten von Schwarzfahrern

120.000 Schwarzfahrer pro Jahr

Rund 100 Kontrolleure sind bei den Wiener Linien täglich gleichzeitig im Einsatz. Im Jahr 2017 kontrollierten sie rund 6,8 Millionen Fahrgäste. Davon konnten 1,8 Prozent keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Zum Vergleich: 2009 lag die Schwarzfahrerquote noch bei 3,3 Prozent, 2012 waren es 2,7 Prozent.

Im internationalen Vergleich schneidet Wien sehr gut ab. So kommt etwa Hamburg auf 3,5% und Berlin auf 4%. In Paris sind sogar rund 5% ohne Fahrschein unterwegs. Die Anzahl der Jahreskartenbesitzer steigt seit Jahren kontinuierlich an – aktuell sind mehr als 780.000 Fahrgäste mit einem Jahresticket unterwegs – eine Verdoppelung seit 2012.