Gefahr für Kinder: Giftstoffe in Christbaumkugeln und Plastikbäumen

In mehreren künstlichen Weihnachtsbäumen fanden sich sogenannte kurzkettige Chlorparaffine (SCCP), extrem langlebige Schadstoffe, die sich in Gewässern und Böden anreichern. Deshalb sind diese Chemikalien in der europäischen Verordnung für persistente organische Schadstoffe (POP-Verordnung) mit einem Höchstwert von 0,15 Prozent geregelt.

Drei Weihnachtsbäume überschritten diesen Grenzwert und sind deshalb nicht verkehrsfähig. Weiters sind drei Sets mit Christbaumkugeln für den Verkauf unzulässig wegen überhöhter Gehalte des Flammschutzmittels Deca-BDE, das wegen seiner Schädlichkeit EU-weit verboten ist.

Hormonell wirksam

"Viele der Schadstoffe, die wir in unserem Weihnachtstest gefunden haben, sind hormonell wirksam. Diese Substanzen können schon in geringsten Konzentrationen in das Hormonsystem eingreifen und sind gerade für Kinder, die sich ja noch in Entwicklung befinden, besonders problematisch", erklärte Novak.

Der Weichmacher DEHP ist erwiesenermaßen fortpflanzungsschädigend, andere nachgewiesene Chemikalien wie SCCPs und Deca-BDE sind sehr giftig, reichern sich in der Umwelt an und sind bis in weit entfernte Lebensräume wie der Arktis, und sogar in der Muttermilch, zu finden.

Weichmacher können durch Ausdünsten, Auswaschung oder Abrieb aus Gegenständen entweichen und so in die Umwelt gelangen. In Innenräumen binden sie sich an Hausstaub und können damit eingeatmet werden.