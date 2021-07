Gefahr: Defis sind nachts weggesperrt

Die Defis hängen meist in öffentlich zugänglichen Gebäuden der Verwaltung oder in Banken. Als freiwillige Leistung. Es gibt kein Gesetz, das das Vorhandensein von Defis verlangt. Somit ist auch die Zugänglichkeit nicht geregelt. Wenn also Rathäuser, Finanzämter oder Geldinstitute schließen, ist das Lebenrettungsnetz plötzlich großmaschig.

"Eine gute Sache wäre, wenn mehr Banken die Defis in ihren öffentlich zugänglichen Foyers abringen würden. Da ist Raiffeisen vorbildlich unterwegs", sagt Krammel an. Was viele Banken allerdings davon abhält, seien Angst vor Vandalismus oder Diebstahl, wie es inoffiziell heißt.

"Eine wirklich gute Alternative sind die videoüberwachten Defi-Säulen, von denen es in Wien bereits zehn Stück gibt", sagt Krammel. Sie verbinden automatisch mit der Notrufzentrale, sobald man ein Gerät entnimmt und haben einen Bildschirm, über den Anweisungen gegeben werden.

In Salzburg hat das Werbeunternehmen Gewista in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Roten Kreuz begonnen, eine Kombination aus Informations- und Lebensrettungs-Stationen zu installieren. Sie bieten einerseits touristisch Wissenswertes per Touch-Screen, sowie WLAN und die Funktion einer Handyladestationen. Andererseits halbautomatische Defibrillatoren. Fünf stehen bereits in der Stadt Salzburg.