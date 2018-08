Gefälschtes Gewinnspiel: Interner Druck auf Tiroler JVP-Chef

Innsbruck. Von ganz oben wurde dem Tiroler Nationalratsabgeordneten und JVP-Chef Dominik Schrott am Mittwoch der Rücken gestärkt. „Das ist sehr unehrlich gewesen, was hier stattgefunden hat“, sagte ÖVP-Chef Sebastian Kurz nach dem Ministerrat zu der Causa um ein mutmaßlich gefälschtes Gewinnspiel während der Vorzugsstimmenkampagne von Schrott im vergangenen Herbst.

Kurz sieht aber offenbar die Agentur des Tirolers in der Verantwortung, von der und deren Chef sich der Nationalratsabgeordnete am Dienstag nach Bekanntwerden der Affäre getrennt hatte. Bis zur Nationalratswahl war Schrott selbst Mitarbeiter dieser Agentur, nachdem Einzug ins Parlament machte er seinen alten Chef zum parlamentarischen Mitarbeiter. Es sei „richtig“ gewesen, dass Schrott „schnell reagiert“ habe, so der ÖVP-Chef, der die Angelegenheit damit offenbar für beendet erklärte.