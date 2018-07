Gasthauslärm trübt Döblinger Idylle

In dem Ansuchen um Genehmigung seiner Betriebsanlage schreibt Mader von insgesamt 134 Sitzplätzen (32 im ersten Gastraum, 34 im zweiten und 68 im Gastgarten), Öffnungszeiten kündigte er für täglich 8 bis 2 Uhr Früh an, unter dem Punkt Arbeitnehmer schrieb er: „Es werden KEINE Arbeitnehmer beschäftigt.“ Außerdem wird angemerkt: „Die Gasträume, das Buffet, das Lager sowie Damen und Herren WC werden natürlich über öffenbare Fenster belüftet.“ Direkt in das Schlafzimmer von Sascha Golitschek – wie dieser sagt.

Zur Vor-Ort-Verhandlung kam Döblings Bezirkschef Adi Tiller (ÖVP) persönlich. Ungereimtheiten habe er keine bemerkt: „Ich wollte selber hingehen, damit die Verhandlung korrekt abläuft. Da kann ich ja schlecht einen Bezirksrat von der SPÖ hinschicken“, erklärt Tiller. Grundsätzlich müsse man Jungunternehmern eine Chance geben, sagt er.

Auf KURIER-Anfrage gibt Vizebezirkschef Thomas Mader zu: „Da ist das eine oder andere schief gegangen. Ich bin schlecht beraten worden. Natürlich arbeitet meine Frau im Betrieb“. Sie sei auch angestellt, er zahle alle Abgaben. Es liege ihm „am Herzen“, mit den Nachbarn auszukommen, sagt Mader. Er sei „immer gesprächsbereit“. Die Öffnungszeiten habe er reduziert – auf 12 Uhr bis Mitternacht, er habe einen Gäste-Tisch entfernt, damit es nicht mehr in Golitscheks Schlafzimmer lärme. Für die alte Buschenschank gebe es eine Genehmigung, sagt Mader. Er werde nun aber einen neuen Antrag einreichen.

Genehmigung von Betriebsanlagen

Laut Wirtschaftskammer ist eine gewerbliche Betriebsanlage im Sinne der Gewerbeordnung (1994) „jede örtlich gebundene Einrichtung, die der Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit nicht bloß vorübergehend zu dienen bestimmt ist.“ Ein Genehmigungsverfahren wird nur nach Antrag durchgeführt.

Ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren ist bei Betriebsanlagen mit geringem Gefährdungspotenzial möglich, wenn die Betriebsfläche maximal 800 Quadratmeter groß ist und nur Geräte bis max. 300 kW verwendet werden. Nachbarn haben keine Parteienstellung. Im ordentlichen Genehmigungsverfahren schon.