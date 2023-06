Gasleck in Vorarlberg: Volksschule musste evakuiert werden

Wegen eines Gasaustritts sind am Donnerstag in Feldkirch-Gisingen mehrere Gebäude kurzzeitig evakuiert worden, darunter eine Volksschule. Verletzt wurde niemand, so die Polizei. Alle Betroffenen - drei Schulkassen und zehn Hausbewohner - hätten nach kurzer Zeit in die Gebäude zurückkehren können. Zu dem Unfall kam es gegen 13.50 Uhr, als auf einer Baustelle bei Baggerarbeiten eine Gasleitung beschädigt wurde.

Keine Gefahr

Die Polizei sperrte die Zufahrtstraßen zum Gefahrenbereich. Das Leck sei von Mitarbeitenden des Gasnetzbetreibers rasch geschlossen worden, hieß es. Messungen ergaben in der Folge, dass sich das ausgetretene Gas verflüchtigt hatte, somit bestand keine Gefahr mehr.

➤ Mehr zum Thema: Flammen am Rasen vor Explosion: "Das ist doch ein Zeichen, oder?"