Gasaustritt: 48 Wohnungen evakuiert

Im Dauereinsatz befanden sich die Feuerwehren Freitagabend und am Samstag in mehreren Bundesländern.

Gleich vier Wohnblöcke mussten am Samstag in der Klagenfurter Innenstadt wegen eines Schwelbrandes in einer Gasleitung evakuiert werden, weil in 48 Wohnungen Explosionsgefahr bestand. Teilweise waren die Bewohner nur leicht bekleidet, als sie die Wohnhäuser verlassen mussten. Sie wurden mit einem Stadtwerke-Bus zur Berufsfeuerwehr gebracht und dort versorgt, die Villacher Straße wurde vorübergehend für den Verkehr gesperrt. Am Nachmittag konnte das Leck gefunden und Entwarnung gegeben werden, die Personen durften in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr vermutet einen Leitungsbrand, die Ursache war vorerst unklar.

Indes wurde bei einem Brand in Kallham (Bezirk Grieskirchen) in Oberösterreich am Freitagabend eine Firmenhalle zur Gänze zerstört. Das Feuer brach bei einem Festbrennstoffofen aus. In kurzer Zeit griff es auf die ganze Halle über. Erst nach Stunden konnten die 14 Feuerwehren die Flammen unter Kontrolle bringen, ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht.