Bäume, Sonnenschirme und Co.: Was im Garten wirklich Schatten spendet

Zwischenlösung

Doch bis Grün über Pergolen oder Rosenpavillons gewachsen ist, dauert es, wie Andreas Fellner von der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau in Schönbrunn zu bedenken gibt. Wer Schatten will, braucht schnelle Lösungen: zum Beispiel Raffrollos unter Pergolen. „Die sollten so angebracht werden, dass man sie auch zurückschieben kann – im Winter könnten diese sonst unter der hohen Schneelast einbrechen“, rät Fellner. Eine gute Zwischenlösung für all jene, die den natürlichen Schatten bevorzugen.

Gleichzeitig mit dem Aufbau kann man Kletterpflanzen an jedem Pfosten der Pergola setzen – damit in naher Zukunft ein Blätterdach wächst. „Zwei bis fünf Jahre dauert es, bis eine Pergola bewachsen ist.“ Bei der Wahl der Kletterer kann auch ein so erfahrener Gärtner wie Andreas Fellner Fehler machen. In seinem privaten Rückzugsort hat er nämlich auf echten Wein gesetzt: „Ich hatte da Bilder von griechischen Pergolen im Kopf und fand das attraktiv. Natürlich wusste ich, dass im Herbst die Wespen die reifen Trauben umschwirren – dennoch habe ich ihn gesetzt.“

Ein Fehler, wie er heute sagt: „Mein Favorit ist heute Wilder Wein, der im Herbst mit seinem roten Laub eine Augenweide ist – und zudem für Wespen nicht attraktiv.“