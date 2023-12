Mehr als die Hälfte der Wiener Schüler besucht Ganztagsschule

Bildungsgerechtigkeit

Das hat unter anderem den Vorteil, dass auf die Bedürfnisse der Kinder besser eingegangen werden kann. „Wenn man merkt, dass sie ein Konzentrationsloch haben, kann man sagen: Wir hören auf und gehen in den Turnsaal“, erklärt Schuldirektor Thomas Oberleitner. In seiner Schule gibt es neben einem Schwerpunkt auf Bewegung auch sogenannte Freizeitkurse, in denen die Kinder Schach oder Kochen lernen können.

Stadtrat Wiederkehr ist überzeugt davon, dass die verschränkte Ganztagsschule ein „wesentlicher Hebel ist, um die Bildungsgerechtigkeit zu verbessern“. Auch bei der Integration von nicht deutschsprachigen Kindern sei diese Schulform hilfreich.

Den Eltern erleichtert die Ganztagsschule nicht nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sie schafft auch finanziell Erleichterung. Es gibt kein Schulgeld, auch das Mittagessen ist gratis. „Bei zwei Kindern sind das mehr als 2.000 Euro im Jahr“, sagt Wiederkehr.

Derzeit gibt es in Österreich insgesamt 224 derartige Schulen, 103 davon (88 Volksschulen, 15 Mittelschulen) stehen in Wien. Rechnet man die „offenen“ Ganztagsschulen dazu (das sind die mit konventioneller Nachmittagsbetreuung), sind es sogar über 200. Mehr als die Hälfte der Wiener Pflichtschüler wird ganztägig betreut (zum Vergleich: In NÖ sind es 22 Prozent).