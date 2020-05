Polizei nimmt sich NATO als Vorbild

Wegen des Bilderbergtreffens in Tirol und des grenznahen G-7-Gipfels in Bayern gilt in den kommenden Tagen für Österreich die höchste Sicherheitsstufe. Für die Leitung des Großeinsatzes hat das Innenministerium das Stabsmodell der NATO übernommen. Obwohl der G-7-Gipfel erst am 7. Juni beginnt, hat der Führungsstab im Innenministerium seinen Betrieb bereits aufgenommen.

Die deutsche Polizei hat 17.000 Beamte im Einsatz, wenn sich im nur vier Kilometer von der Tiroler Grenze entfernten Schloss Elmau die Staatschefs der sieben führenden Industrienationen versammeln. Das erfordert auch Kontrollen auf Tiroler Seite. Fast nahtlos geht es weiter am 10. Juni mit der Bilderberg-Konferenz in Telfs, bei der 150 hochrangige Gäste aus Wirtschaft, Politik, und Wissenschaft erwartet werden.