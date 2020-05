G7-Gipfel: 2100 Polizisten zum Schutz der "Südflanke"

In wenigen Wochen wird die Welt auf Schloss Elmau, das nahe dem bayerischen Garmisch-Partenkirchen in einem Hochtal liegt, blicken. Unweit der Grenze zu Österreich treffen sich am 7. und 8. Juni die Staats- und Regierungschefs der G7. Das Gastgeberland Deutschland lässt zum Schutz der Veranstaltung 17.000 Polizisten aufmarschieren. Die werden zusätzlich von bis zu 2100 Kollegen aus Österreich unterstützt. „Es ist wichtig, dass sie die Südflanke absichern“, erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU) am Freitag bei einer Pressekonferenz mit Tirols Landeshauptmann Günther Platter ( ÖVP) im Grenzort Scharnitz (Bezirk Innsbruck Land).