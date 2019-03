Funkstille: Neue Polizei-Leitstellen mit Kinderkrankheiten

Am 12. März hätte die neue Landesleitzentrale der Polizei im niederösterreichischen St. Pölten mit 70 Beamten in Betrieb gehen sollen. Der Projektstart wurde wenige Tage zuvor abgeblasen. Nachdem es bei dem seit 5. Dezember 2018 laufenden Pilotbetrieb in der Steiermark zu gravierenden technischen Problemen gekommen ist, ist der Rollout der "Leitstelle Neu" in ganz Österreich auf unbestimmte Zeit verschoben.