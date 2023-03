Für immer jung: Im "Wohnzimmer" der Austropop-Stars

„Ich bin’s, der Niki“

Dass ein altes Wirtshaus in Purkersdorf (NÖ) ein Zentrum des Austropop wurde, so sehr, dass viele Objekte von dort eine Ausstellung zieren und sogar die Bar im Museum nachgebaut wurde, ist dem Zufall geschuldet. Denn der legendäre Austropop-Wirt wollte ursprünglich was anderes.

„Ich war unterwegs, in den USA, in Australien und wollte eigentlich dortbleiben. Aber ich bekam keine Arbeitsbewilligung“, erzählt Neunteufel. Also kehrte er – geplant nur vorübergehend – ins Familienwirtshaus in Purkersdorf zurück. Und das Schicksal schlug zu. Und zwar beim Friseur.