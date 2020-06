Für E-Autos soll Tempolimit nicht gelten

Ein paar Mal" sei er schon als Temposünder unterwegs gewesen, schmunzelt Christian Schöffthaler. Ganz bewusst fuhr der Tiroler Rechtsanwalt mit seinem Elektroauto zu schnell in einer Tempo-100-Zone, um erwischt zu werden: Mit dem Strafbescheid in Händen will er bis zum Verfassungsgerichtshof gehen, damit Lenker von Elektroautos künftig auf der Autobahn wieder 130 km/h fahren dürfen statt bloß 100.

Schöffthaler hält die Limits auf Basis des Immissionsschutzgesetzes Luft, kurz IG-L, für rechtswidrig, bestätigt er einen Bericht der Tiroler Tageszeitung. "Das IG-L zielt auf den Zweck ab, Emissionen durch Verbrennungsmotoren hintan zu halten. Ich sehe nicht ein, dass Fahrzeuge, die null Emissionen haben, auch eingeschränkt sind." Er will einen Ausnahmenkatalog im IG-L durchsetzen. Der soll nicht nur für Elektroautos gelten, sondern auch für schadstoffarme Diesel- oder Benzinfahrzeuge.