Fünf Stunden in Höhle eingesperrt

Die ersten Interessierten kamen nicht wegen der Höhle, sondern wegen der dortigen elektrische Beleuchtung - für die damalige Zeit eine Sensation. Der Höhlenbach wurde am oberen Ende der Stainerhalle durch eine kleine Staumauer gefasst und ein Teil des Wassers durch eine Druckrohrleitung zu einem kleinen 52 Meter tiefer liegenden Kleinkraftwerk geleitet. Die Stromerzeugung reichte aus, um „mit 280 bunten Glühbirnen die Wände und Decken der Höhle in feenhaftes Licht zu tauchen“. Erst im Winter 1974/1975 wurde die alte Stromversorgung aufgegeben und ein Anschluss an das öffentliche Netz hergestellt.

In dem Schauhöhlenbereich erforscht man auf gut begehbaren Steiganlagen rund 700 Meter des Lamprechtsofens. Dabei wird eine Höhendiffferenz von 70 Metern zurückgelegt. Besuchern wird festes Schuhwerk und warme Kleidung empfohlen. In der Schauhöhle hat es ganzjährig zwischen vier und sechs Grad Celsius.