Fünf neue Einrichtungen für Gesundheit in Österreich eröffnet

Die Zahl der Primärversorgungseinheiten im Gesundheitsbereich ist mittlerweile auf 50 gestiegen: Mit Oktober eröffneten österreichweit weitere fünf Einrichtungen, teilte die Gesundheit Österreich GmbH am Montag in einer Aussendung mit. Drei davon befinden sich in Wien und je eine Einrichtung in der Steiermark und erstmals auch in Vorarlberg.

Die Errichtung von Primärversorgungseinheiten ist zuletzt durch den Abbau diverser bürokratischer Erfordernisse erleichtert worden. Bis 2025 soll es 120 PVE in ganz Österreich geben, lautet das Ziel der Regierung. Jede PVE besteht aus einem Kernteam mit mindestens zwei Ärztinnen und Ärzten für Allgemeinmedizin und einem oder mehreren Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege sowie Ordinationsassistentinnen oder -assistenten.

