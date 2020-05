Führerschein: Großer Andrang auf kleine Karte

Das ist ein totales Chaos hier. Man muss aufpassen, dass man von der Menschenmenge nicht niedergetrampelt wird“, sagt Hannelore Rebholz. Die Pensionistin wartet Freitagfrüh vor dem Wiener Verkehrsamt, um den neuen Scheckkartenführerschein zu beantragen. Und sie ist nicht die Einzige. Als sich die Amtstüren um acht Uhr öffnen, stehen knapp 200 Menschen im Nieselregen in der Schlange.

„Der Massenandrang ist furchtbar“, sagt Bernhard Wesiak, der Leiter des Wiener Verkehrsamtes, und seufzt. „Vor dem 18. Jänner wird sich das auch nicht mehr ändern.“ Wesiak hat längst aufgegeben, die Autofahrer davon abzuhalten, sich derzeit einen neuen Führerschein zu holen. Auch wenn im Internet verschiedenste Horrormeldungen kursieren, passiert am Stichtag 19. Jänner nur folgendes: Danach ausgestellte Führerscheine sind zwar nur 15 Jahre gültig, doch auch alle anderen Dokumente laufen 2033 ab. Wer sich jetzt in der Masse anstellt, erspart sich damit also nur einen Umtausch im Jahr 2028 statt im Jahr 2033.

Die Leute hält dies aber nicht davon ab, das Amt aufzusuchen. Zwei Mal war Thomas Trpak bereits hier. „Was sich hier abspielt, ist nicht lustig. Die Leute drängeln vor. Das macht einen aggressiv“, sagt der Angestellte. Wegen der neuen Fristenregelung ab 19. Jänner „möchte ich das aber noch dieses Jahr erledigen. Und das Foto ist auch nicht mehr aktuell.“