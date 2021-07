Immer noch Vorwürfe gegen X-Jam: „Fühlten uns bei Securitys unwohl“

Bei DocLX (Organisator der Partyreisen) ist man um Aufklärung bemüht: „Nach unserem Aufruf an Betroffene sind rasch 40 Beschwerden eingegangen. Wir sind allen nachgegangen, und viele Vorfälle konzentrierten sich auf ein schwarzes Schaf. Andere konnten entkräftet werden“, sagte ein Sprecher.

Nachdem mit den Betroffenen die Bilder aller Securitys durchgesehen wurden, könne man weitere Verdachtsmomente derzeit ausschließen. Klar sei aber, dass man das Sicherheitskonzept komplett neu aufstellen werde. Der erste Schritt ist die Abschaffung des Freiwilligensystems. Dabei reisen die Sicherheitsmitarbeiter für wenig oder kein Geld an, haben dafür aber freie Tage, an denen sie mit den Maturanten feiern können. Die Securitys sollen künftig Nummern tragen, um eine rasche Identifizierung zu ermöglichen. Zusätzlich will DocLX-Gründer Alexander Knechtsberger externe Sicherheitsexperten ins Team holen.