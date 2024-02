Frühlingsblüher: Zum Sterben schöne Hyazinthe

Apollon war untröstlich. Der Diskus, den er geworfen hatte, hatte aus Versehen seinen Geliebten, den jungen Hyakinthos, am Kopf getroffen. Dieser lag nun tot vor ihm am Boden – und seine Blutstropfen verwandelten sich in Blüten. So beschreibt der römische Dichter Ovid den Gründungsmythos der Hyazinthe. Viel dramatischer, als der liebliche Anblick der pastellfarbenen Frühlingsblume vermuten lässt.

Seit dem 16. Jahrhundert sind die Blumen in Europa als Zierpflanzen bekannt. An Phänomene wie das holländische Tulpenfieber reichte ihre Beliebtheit jedoch nicht heran. Heute reicht ihre Verbreitung von Südwestasien bis zum östlichen Mittelmeerraum.