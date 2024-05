Fridays for Future: Klimaschützer rufen in ganz Österreich zu Demos auf

Anlässlich der anstehenden EU-Wahlen haben die Klima-Aktivisten von Fridays for Future heute, 31. Mai, in mehreren Ländern zu großen Kundgebungen aufgerufen. In Österreich fordert die Umweltschutzorganisation Global 2000 die Menschen ebenfalls auf, auf die Straße zu gehen und sich für den Klimaschutz stark zu machen.

Global 2000 verweist dabei auf die von "Fridays for Future" organisierten Kundgebungen in fast allen österreichischen Landeshauptstädten, die teilweise zu Mittag beginnen, größtenteils aber am Freitagnachmittag stattfinden.