Fridays for Future feiert Jubiläum: Wo Busfahrer fürs Klima demonstrieren

Was wie eine bizarre Zusammenarbeit klingen mag, hat handfeste Gründe, erklärt Teresa Tausch, Sprecherin von Fridays for Future Austria (FFF). „Der Individualverkehr ist ein Klimakiller, weshalb wir den Ausbau der Öffis fordern. Die Busfahrerinnen und Busfahrer tragen zu dieser Mobilitätswende bei.“ Gleichzeitig aber würden zahlreiche Lenkerinnen und Lenker fehlen, sagt Tausch. Das bestätigen auch die Zahlen des AMS und der Wirtschaftskammer. Der Beruf des Buslenkers steht mittlerweile auf der Mangelberufsliste. Rund 5.000 Lenkerinnen und Lenker werden in den kommenden fünf Jahren alleine in Wien benötigt, heißt es in einer Aussendung der WKW. „Das liegt zu einem großen Teil daran, dass in den kommenden Jahren eine hohe Zahl an Pensionierungen bei Buslenkern bevorsteht und immer mehr Personen in Teilzeit arbeiten möchten“, heißt es darin weiter.