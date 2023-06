Heute keine Nachmittagsbetreuung: Freizeitpädagogen protestieren

Die Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen an ganztägigen Schulen demonstrieren am Donnerstag erneut gegen eine Reform ihres Berufsbilds, in Wien und Graz finden sogar Streiks statt. An betroffenen Schulen fällt damit die Nachmittagsbetreuung aus.

Darüber hinaus macht bei einem Aktionstag ein Netzwerk aus Bildungsinitiativen mit etwa Lehrer- und Elternvertretern, Behindertenverbänden und der Kindergarten-Plattform Educare bei Kundgebungen und anderen Aktionen Stimmung für Reformen im Bildungssystem.

➤ Mehr lesen Sie hier: Warum es ab Herbst 2024 "Assistenzpädagogen" an den Schulen gibt