Freizeitpädagogen protestieren gegen geplante Reform

In Wien wird das Personal von "Bildung im Mittelpunkt" (BiM), das an 142 öffentlichen Volksschulen den Freizeitteil gestaltet, am 1. Juni ab 15 Uhr eine öffentliche Betriebsversammlung am Stephansplatz abhalten. Am selben Tag wird laut der Gewerkschaft GPA auch in Salzburg demonstriert. Tags darauf gehen die Freizeitpädagoginnen und -pädagogen in Kärnten auf die Straße, am 15. Juni in der Steiermark. Was das konkret für die Betreuung an den einzelnen Standorten bedeutet, konnte die GPA auf APA-Anfrage noch nicht sagen.

"Unsinnige Einstiegshürden"

Sollte es kein Entgegenkommen der Politik geben, hat der "BiM"-Betriebsrat bereits weitere Aktionen in den Raum gestellt. Für die rund 2.300 "BiM"-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter und tausende Freizeitpädagoginnen und -pädagogen in anderen Bundesländern würden die bisher vorliegenden Pläne nämlich Gehaltskürzungen von bis zu einem Fünftel, "unsinnige Einstiegshürden", eine Verschlechterung der Ausbildung und eine unklare arbeitsrechtliche Situation bedeuten, heißt es auf der Homepage des Betriebsrats. Für die Firmen, die bisher die Freizeitpädagogik organisieren, würde die Novelle das Aus bedeuten.