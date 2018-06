Frauenleiche im See: Lokalaugenschein im Schilfgürtel

Bereits am Morgen war U. zur Tatrekonstruktion von der Justizanstalt Eisenstadt in seine Wohnung in die Jägerstraße in Wien-Brigittenau zurückgekehrt. Dort soll er sein Opfer nach einem Streit erwürgt und ihre Leiche zerstückelt haben. Mit den Leichenteilen fuhr U. nach Rust, um sie im See zu entsorgen. Weil U. aber einen Körperteil in der Wohnung vergessen habe, habe er diesen später in seiner Tiefkühltruhe eingefroren. „Er hatte sich dann gedacht, dass er sie später kosten werde“, sagt Wagner. Doch dazu sei es nicht gekommen.

Am 13. April entdeckte ein Schilfschneider den Torso der Frau im See. Am selben Abend bargen Taucher der Cobra den Kopf, später fanden sie weitere Leichenteile.

14 Tage später klickten für Alfred U. in Wien die Handschellen – dank akribischer Ermittlungen des Landeskriminalamts Burgenland. Obwohl der gebürtige Burgenländer die Leichenteile gar nicht in seine Hütte in der Ruster Seesiedlung „Romantika“ gebracht hatte, eruierten die Beamten sämtliche Besitzer der Hütten. Und dabei stießen sie auf Alfred U., der laut Staatsanwaltschaft ein „massiv einschlägig getrübtes Vorleben im Bereich der Gewalt und des Sexualverbrechens“ aufweist. Ende 2016 wurde er aus dem Maßnahmenvollzug entlassen.

Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien. Das psychiatrische und das gerichtsmedizinische Gutachten sind noch ausständig.

Mit einem anderen ungeklärten Mordfall an einer Prostituierten im nahen St. Margarethen von 1993 will U. allerdings nichts zu tun haben. „Er sagt immer, das war er nicht“, erklärt Wagner.