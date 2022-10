Frau stürzte beim Vorhang-Vermessen in Kärnten von Sessel: Tot

Zu einem tödlichen Haushaltsunfall ist es in der Gemeinde Großkirchheim (Spittal an der Drau) gekommen: Eine alleinlebende 81-jährige Frau stieg am späten Montagnachmittag in ihrem Haus offenbar auf einen Sessel, um am Fenster Maß für Vorhänge zu nehmen.

Dabei verlor sie laut einer Aussendung der Polizei von Dienstag das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und zog sich tödliche Kopfverletzungen zu. Die Frau wurde am Dienstag von einer Verkäuferin, die in einem im Haus untergebrachten Geschäft arbeitet, gefunden. Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.