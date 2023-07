Frau reanimiert 4-Jährige erfolgreich nach Badeunfall

Erneut Badeunfall in Steiermark. In Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) dürfte eine Frau für eine 4-jährige Wienerin zur Lebensretterin geworden sein.



Wie die Polizei Steiermark am Abend mitteilte, dürfe das Mädchen gegen 13.25 Uhr ohne Aufsicht des Vaters in das Schwimmbecken gegangen sein. Wenig später war die 4-Jährige untergegangen und konnte nicht mehr selbstständig auftauchen. Andere Badegäste nahmen das regungslose Mädchen wahr und zogen es aus dem Wasser.

Der Vater hielt sich zu dem Zeitpunkt mit einem anderen Kind an einem anderen Ort im Schwimmbad auf.



Eine anwesende Frau begann unverzüglich das bewusstlose Mädchen zu reanimieren. Beim Eintreffen des Notarztes und des Roten Kreuzes war die 4-Jährige wieder ansprechbar, stand aber unter Schock. Sie wurde zur weiteren Abklärung in das LKH Leoben gebracht.