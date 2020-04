Frau hatte Stichwunde am Hals: Mann festgenommen

In Wien ermitteln die Behörden wegen einer Gewalttat: Ein 32-Jähriger soll in der Nacht zum Samstag eine Frau niedergestochen haben. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Der schwer betrunkene Pole holte noch selbst Hilfe, allerdings auf seltsame Weise: Er rannte in Wien-Penzing auf die Straße und sprach einen Passanten an. Ihm erzählte er, er habe soeben eine Frau mit einem Messer verletzt.