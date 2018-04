Frau ergaunerte mit Okkultismus-Tricks Geld

Eine 68-Jährige soll am Donnerstag im Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich mit okkulten Handlungen und Tricks Geld ergaunert haben. Einer Geschäftsinhaberin nötigte sie laut Polizei mehrere Hundert Euro ab. Sie verwickelte die Frau erst in ein intensives Gespräch über private Angelegenheiten, sprach dabei Gebete und hantierte mit Wurzeln und Silberkreuzen.

Mindestens zwei weitere Opfer sollen auf diese Weise im Bezirk geschädigt worden sein. „Es könnten mehr sein, aber viele schämen sich, wenn sie darauf reinfallen“, erklärt der ermittelnde Beamte. In diesem Fall musste auch die Schwester der Geschädigten zur Anzeige überreden.