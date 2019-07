FPÖ-Ortschef schoss von Balkon: Cobra nahm 57-Jährigen fest

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften rückte die Polizei am Freitagvormittag in Bergheim an. Gegen 11 Uhr hatten Anrainer gemeldet, dass ein Mann Schüsse von seinem Balkon abgibt. Das Einsatzkommando Cobra konnte den 57-Jährigen antreffen und festnehmen. Wie sich herausstellte, handelt es sich um den FPÖ-Ortsparteiobmann.

Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Mann mehrere Schusswaffen sichergestellt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. "Ich habe Anrufe von besorgten Bürgern bekommen", berichtet Bürgermeister Robert Bukovc, der zum Zeitpunkt des Einsatzes selbst nicht im Ort war.

Der festgenommene Kommunalpolitiker ist bei den Gemeinderatswahlen im heurigen März erstmals in die Gemeindevertretung von Bergheim gewählt worden. "Er war mir gegenüber nie auffällig", sagt der Bürgermeister.

Ausschluss

Der Mann dürfte in der Früh betrunken nach Hause gekommen sein und dann die Schüsse vom Balkon aus abgegeben haben. Seine Partei reagierte am Freitag umgehend und schloss dem Mann mit sofortiger Wirkung aus der FPÖ aus.

Die freiheitliche Landesparteichefin Marlene Svazek sagte in einer ersten Stellungnahme ebenfalls, dass der Mann bisher völlig unauffällig gewesen sei. „Wir haben auch nicht gewusst, dass er überhaupt Waffen besitzt. Wir sind alle sehr froh, dass nicht mehr passiert ist.“

Welche und wieviele Waffen der 57-Jährige besaß konnte die Polizei zunächst noch noch nicht sagen. Es habe sich aber definitiv nicht um Schreckschusswaffen gehandelt. Ob der Mann eine Waffenbesitzkarte hat, war vorerst ebenfalls nicht bekannt. „Die Hintergründe oder ein Motiv für die Tat sind bisher offen. Die Erhebungen laufen."