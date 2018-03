FPÖ nahm unerlaubt Manner-Slogan: "Markenkapital wurde eklatant verletzt"

Auch die Salzburger Grünen haben im Wahlkampf schon für einen kleinen Aufreger gesorgt. Die Spitzenkandidatin und bisherige Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler will nämlich zumindest auf den Wahlplakaten „keine Politikerin“ mehr sein. Parteigeschäftsführer Rudi Hemetsberger lässt Spielraum für Interpretationen. Eine Auflösung, was hinter dieser Botschaft stecken soll, verspricht er im Laufe der Woche. Nur so viel: Man habe eine Debatte darüber anstoßen wollen, „was eine gute Politikerin ausmacht“. Dass dieser Slogan nicht unbedingt ein positives Licht auf das Berufsbild Politiker wirft, wollte Hemetsberger so nicht verstanden wissen. Man habe sich jedenfalls „etwas dabei gedacht“, versichert er.

Abseits von plakativen Botschaften sind die Grünen am Dienstag auch inhaltlich in den Wahlkampf gestartet. Den Fokus will die Partei auf die Themen Verkehr und Wohnen legen. So stellen die Grünen ein Öffi-Jahresticket für das Bundesland um 365 Euro in Aussicht. Außerdem will man ein neues „Wohngeld“ mit jährlich 40 Millionen Euro einführen.

Foto: KURIER/Thomas Sendlhofer Das Ziel der Grünen ist klar: Sie wollen mit der ÖVP weiterregieren. Von einer „Richtungsentscheidung“ spricht Rössler. „Es geht darum, ob die ÖVP mit einer FPÖ zusammengeht und blau eingefärbt wird, oder ob das Land von der ÖVP mit einer grünen Handschrift weiterregiert wird“, meint Rössler. Eine Untergrenze für eine Regierungsbeteiligung will sie nicht einziehen – im Gegensatz zu ihrer Tiroler Amtskollegin Ingrid Felipe. Diese kündigte vor der Wahl den Gang in die Opposition an, sollten die Grünen unter zehn Prozent fallen.