Forstarbeiten und Glühbirnen-Wechsel: Zwei tödliche Arbeitsunfälle

Bei einem Forstunfall im St. Gilgen (Flachgau) in Niederösterreich ist am Dienstagnachmittag ein 33-jähriger Mann tödlich verunglückt. Laut Polizeibericht war der Einheimische in einem Waldstück in der Nähe des Bauernhofs seiner Eltern mit Holzarbeiten in steilem und mit Felsen durchsetztem Gelände voll mit losem Holz und Geröll beschäftigt. Dabei kam es oberhalb zur Entwurzelung eines Baumes. Der Baum stürzte in Richtung des 33-Jährigen und prallte mit voller Wucht gegen ihn.

Der Flachgauer wurde gegen einen zweiten Stamm geschoben, zwischen den Bäumen eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Der Verunglückte wurde am Abend von seinem Vater gefunden. Der Leichnam wurde von der Bergrettung geborgen.

Von Leiter gefallen

In Oberösterreich kam es am Dienstagnachmittag ebenso zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Braunau ist tödlich verunglückt. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann Reparaturarbeiten an einer Außenlampe durchgeführt. Er stand auf einer Leiter in ca. drei Meter Höhe und versuchte, eine defekte Glühbirne aus der Fassung zu drehen und eine neue zu montieren. Der Mann fiel daraufhin, aus bisher nicht geklärter Ursache, von der Leiter.

Er stürzte auf einen Schotterboden. Ein Arbeitskollege eilte dem Verletzten zur Hilfe. Der Arbeitskollege verständigte außerdem die Rettung und begann sofort, gemeinsam mit der Hausbesitzerin, mit den Reanimationsmaßnahmen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurden die Maßnahmen durch diese übernommen. Der Mann erlag jedoch seinen tödlichen Verletzungen.