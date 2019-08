Förderstreit um KTM: Museum oder Schulungsraum?

Dass Pierer nun in einem Interview die Nutzung der Motohall „in erster Linie für interne Zwecke“, zum Beispiel für Schulungen und große Events seiner Firma beschrieb, sorgt für neue Aufregung. Nicht aber in der Kulturabteilung des Landes: „Die Nutzung betrifft das in der Motohall integrierte Veranstaltungszentrum. Das wird von der Stadt Mattighofen auch mit Bedarfszuweisungsmitteln gefördert und dient der Region. Die Kulturförderung des Landes betrifft nur das Museum der Motohall“, war hinter vorgehaltener Hand zu erfahren.

Die 1,8 Millionen Euro Kulturförderung entsprechen zehn Prozent der Investition von 18 Millionen Euro ins Museum. Insgesamt wurden mit Eventräumen und öffentlich nutzbarer Tiefgarage 35 Millionen Euro investiert. Aus dem Büro von LH Stelzer heißt es, dass man Interviews von KTM-Chef Pierer nicht kommentiere.

Der Grüne Kultursprecher in OÖ, Severin Mayr, kündigte an, die KTM-Causa in den Landtag zu bringen. Der dritten Jahresrate der Förderung werden die Grünen nicht mehr zustimmen.