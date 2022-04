Flugretter: "Wir platzen in das Leben von Menschen“

KURIER: Wie läuft denn ein Einsatz als Flugretter ab?

Werner Lang: Der Beruf umfasst drei Arbeitsbereiche, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Wenn man zum Einsatz fliegt, ist man im Cockpit „Technical Crew Member“. Sobald die Rotoren abgestellt sind, muss man den Schalter umlegen. Denn wenn es um die Versorgung des Patienten geht, ist man Notfallsanitäter. Und wenn es jemanden aus schwierigen Lagen zu retten gibt, ist man Alpinist und hängt etwa unten am Tau.

Haben Sie mit dem Gedanken gespielt, den Helikopter-Führerschein zu machen?

Wir sind keine verhinderten Piloten. Wir sind stolze Flugretter.

Welche Einsätze sind im Kopf hängen geblieben?

In meinem Beruf nimmt man Dinge wahr, über die man nicht immer reden will. Grundsätzlich ist jeder Einsatz der schlimmste, nämlich für den Patienten. Was für uns Alltagsroutine ist, ist für sie ein gravierendes Erlebnis. Oft werden aber Einsätze, die objektiv ganz fürchterlich sind, zu den schönsten, sofern sie gelingen. Ich war bei dieser schwangeren Frau dabei, der eine sechs Meter hohe Glastür auf den Kopf gefallen ist. Aber bei diesem Einsatz ist einfach alles gelungen. Die Frau konnte vollkommen geheilt entlassen werden. Oder in einer Klamm ist beim Canyoning eine Frau mehr als zehn Meter über einen Wasserfall abgestürzt. Wir haben uns aus dem Hubschrauber 95 Meter abseilen müssen und konnten sie erfolgreich bergen.

Wie geht man Zuhause mit dem Erlebten um?

Wir sind gut ausgebildet und trainiert. Trotzdem ist es so, dass einen Dinge betroffen machen. Wobei man diese Betroffenheit nicht mit Panik, Nervosität oder Entsetzen verwechseln darf. Aber so ein kleines Quäntchen Betroffenheit ist vielleicht genau das, was notwendig ist, dass man die 100 oder 110 Prozent bringt, die der Patient braucht. Die meisten Menschen glauben, es sind Bilder von Schwerverletzten, die einen belasten. Nein, das ist es nicht. Belastend sind Dinge, die eine Überschneidung mit der eigenen Lebensrealität haben. Der erste Herzinfarkt-Patient, der mir verstorben ist und jünger war als ich, war doch was Spezielles. Dazu kommt, je routinierter man wird, umso mehr sieht man den Einsatz aus einem Weitwinkelobjektiv. Man platzt in das Leben von Menschen rein, wo sie sich nicht darauf vorbereiten können.