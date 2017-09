Flüchtlingswelle: Hätten Zäune damals geholfen?

Am 5. September um 2.35 Uhr überschritt der Kurde Ayaz Morad (gemeinsam mit einem KURIER-Reporter) in Nickelsdorf die Grenze zu Österreich und sagte mit leuchtenden Augen nur ein Wort: "Freiheit".

Das war der Startschuss für die "Flüchtlingswelle" oder "Migrationskrise", wie man sie heute in der politischen Diskussion nennt. Eine Woche zuvor hatte Angela Merkel ihren legendären Satz gesprochen: "Wir schaffen das" – unmittelbar nachdem 71 Flüchtlinge tot in einem Kühl-Lkw in Parndorf gefunden worden waren.

Alle Migranten im Herbst 2015 hätten bei der Einreise kontrolliert werden müssen, ist seither oft zu hören. Man hätte diese "Invasion" stoppen können – oder das zumindest versuchen müssen. Tatsächlich hatte keiner der Beteiligten mehr eine Wahl – von Merkel über Werner Faymann und Hans-Peter Doskozil (damals burgenländischer Sicherheitsdirektor) bis hin zu ÖBB-Chef Christian Kern.

Auf der Autobahn

Nur zweieinhalb Stunden, bevor Ayaz Morad die Grenze überschritt, waren sie alle nur mehr ein Rädchen im Getriebe der Geschichte. 4000 Menschen, vor allem Iraker und Syrer, saßen auf einem Pannenstreifen der ungarischen Autobahn und es gab heftige Verhandlungen. Die ungarischen Fahrer der Busse begehrten auf, die Politik war ratlos und die Flüchtlinge fürchteten, in einem Lager interniert zu werden. Der Strom setzte sich in Bewegung. Ihn noch mit demokratisch akzeptablen Methoden zu stoppen war längst unmöglich geworden.

Es war zunächst nur eine Handvoll Beamte der burgenländischen Polizei, die plötzlich mit Tausenden Menschen umgehen musste. An Passkontrollen war nicht mehr zu denken, die Polizisten schenkten den Erschöpften, die oft wochenlang gewandert waren, Suppe aus. Alles andere wäre sinnlos gewesen.

Als Ungarn dann seine Grenzen abriegelte, führte das nur dazu, dass die Menschen über Slowenien und Spielfeld nach Österreich kamen. Dass dort frierende Kinder auf dem Boden saßen und in ihrer Verzweiflung sogar ihre Jacken verbrannten, machte eine menschliche Lösung alternativlos.

Das einzige, was in Spielfeld zunächst funktionierte, war die Müllabfuhr. In der Früh säuberte sie den Parkplatz von den Spuren der Nacht – von Kartons, in denen Menschen geschlafen hatten, oder von halb verbrannten Jacken. Nur Stunden später berichteten ORF-Reporter von einer heilen Welt an der steirischen Grenze, während Iraker und Syrer dahinter mit ihrem letzten Hab und Gut einfach auf die Eisenbahnschienen geschickt wurden.

Historischer Moment

"Heute ist die Berliner Mauer gefallen", sagte ein Reporter-Kollege nur Stunden später, als die ersten Asylwerber in Nickelsdorf eingetroffen waren. Tatsächlich war es ein historischer Moment, der Europa auf Jahrzehnte prägen wird. Und tatsächlich war er ebenso wenig aufzuhalten, wie die Öffnung Osteuropas.

So wie das "System Ostblock" Ende der 80er-Jahre krankte, hatte auch die Europäische Union eine Krise. Inmitten von Schuldenbewältigung und drohendem Auseinanderbrechen des Euros wollte niemand die Zeit finden, um sich mit dem Rest der Welt zu beschäftigen. Dazu kam, dass Länder wie Russland oder die USA durchaus ein Interesse haben könnten, Europa zu destabilisieren.

Grenzkontrollen hätten all dies nicht geändert. Wenn sich Millionen Menschen einmal auf den Weg gemacht haben, dann sind sie nicht so einfach anzuhalten, wie mancher Stammtischbesucher glauben mag.

Wer heute 20 Jahre alt ist, dürfte laut seriösen Schätzungen noch miterleben, dass in Afrika und im Großraum Indien drei Milliarden Menschen mehr leben als bisher. Entsprechende Zahlen wurden vor mehr als einem Jahr auch in einer internen Besprechung im Innenministerium in Wien erörtert. Die Flüchtlingswelle von 2015 wird also erst der Beginn gewesen sein. Das Bauen von Zäunen und das Schließen von Grenzen wird das Problem also nicht lösen. Am Ende werden diese ohnehin überrannt.

Man erinnere sich nur an den Fall der Berliner Mauer.