Flüchtlingsstrom hat auch Salzburg erreicht

Gerlinde Hörl und ihr Team können an diesem ersten Tag kaum verschnaufen: Seit 8 Uhr früh ist der Info-Point der Caritas beim Salzburger Hauptbahnhof in Betrieb. Laufend kommen Vertriebene: Frauen und Kinder, eine Gruppe gehörloser Männer, auch viele Menschen, die weiterreisen wollen und nur kurz Hilfe in Salzburg benötigen. „Für etwa 20 Flüchtlinge haben wir eine kurzfristige Unterkunft vermittelt“, schildert die Leiterin des Bereiches „Migration & Chancen“. Sie sprach auch mit Menschen, die aufgrund des großen Andrangs in Wien gleich weiterreisten.

„Wir haben es geschafft, unseren Standort in der Lastenstraße kurzfristig umzubauen. Das ging nur durch die Unterstützung vieler helfender Hände“, dankt Salzburgs Caritas-Direktor Johannes Dines allen.