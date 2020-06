Mehr Geld für die Betreuung

Ein Rückschlag droht in OÖ bei der möglichen Unterbringung von Asylwerbern in der Tilly-Kaserne in Freistadt. SPÖ-Vizebürgermeister Wolfgang Affenzeller machte am Montag darauf aufmerksam, dass dort derzeit kein Gebäude völlig unbewohnt sei.

„Die Behörde geht davon aus, dass hier ohnehin ein gesamtes Objekt nicht benützt werde. Diese Feststellung ist grundsätzlich falsch“, erklärt der Vizebürgermeister. Unter anderem befinden sich darin die einzigen Unterkünfte und Nassräume für Soldatinnen. „Ab 7. Jänner werden die Räume wieder für die Ausbildung der einjährig Freiwilligen benötigt“, sagt Affenzeller.

Ein Befehl zur Räumung des Gebäudes würde die Ausbildung militärischen Fachpersonals in Frage stellen. Büros der Bediensteten, ein Lehrsaal und Aufenthaltsräume würden damit für den laufenden Ausbildungsbetrieb verloren gehen. Der SP-Vizestadtchef tritt daher massiv für die Unterbringung von Flüchtlingen in Wohncontainern ein. „Das ist alternativlos.“

Soziallandesrätin Gertraud Jahn ( SPÖ) lässt Affenzellers Einwand prüfen. Öffentlich äußern wollte sie sich am Montag dazu aber nicht.

„Sollten die angedachten Quartierplätze in der Kaserne wegfallen, wäre das ein bedauerlicher Rückschlag“, sagt Alexander Marakovits, Sprecher des Innenministeriums.