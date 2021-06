Flüchtlingskrise: Den Helfern geht das Geld aus

Reinhard Hundsmüller ist erbost. "Und das ist noch ein Hilfsausdruck", sagt der Bundessekretär des Arbeitersamariterbundes Österreich. Noch immer wurde kein Cent der 15 Millionen Euro Akontozahlung ausbezahlt, die die NGOs für ihre Hilfsleistungen für die 230.000 Flüchtlinge, die in den vergangenen eineinhalb Monaten durch Österreich gereist sind, bekommen sollten. Nach langem Tauziehen soll noch diese Woche eine erste Tranche fließen, hieß es aus dem Innenministerium.

Fünf an der Flüchtlingshilfe beteiligten Organisationen – Caritas, Rotes Kreuz, Johanniter, Arbeitersamariterbund und Kinderfreunde – hatten beim Staat Geld beantragt. 4,5 Mio. Euro fordert der Samariterbund, neun Mio. das Rote Kreuz. Caritas, Johanniter und Kinderfreunde wollten am Montag keine Zahlen nennen. Zuletzt mussten die NGOs genaue Kostenabrechnungen liefern, die dann in Form von Förderverträgen abgegolten werden sollen. Geld floss bisher keines.

"Das ist in inakzeptabel", sagt Hundsmüller vom Samariterbund. Seine Kritik richtet sich an das Finanzministerium: Normalerweise würde in solchen Fällen 90 Prozent rasch überwiesen werden, zehn Prozent nach erfolgter exakter Abrechnung. Während Rotes Kreuz und Caritas noch liquide sind, musste der Samariterbund bereits mit seinen Hausbanken einen Überziehungsrahmen fixieren. "Wir brauchen Liquidität, damit wir unseren Verpflichtungen nachkommen können", erklärt Hundsmüller. Deshalb sei es umso verwerflicher, dass es bisher keine Unterstützung gab. "Wenn wir unsere Zulieferer nicht mehr zahlen, haben wir am dritten Tag hungernde Flüchtlinge."