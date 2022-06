Flüchtlingsbilanz: Wer in Österreich heuer Asyl gesucht hat

Hier muss das AMS noch eine explizite Beschäftigungsbewilligung ausstellen. Bisher wurde das in 17 Fällen abgelehnt, weit über 5.000 Bewilligungen wurden erteilt, 304 sind aktuell in Bearbeitung. Laut AMS ist die „derzeitige Lage am Arbeitsmarkt auch für aus der Ukraine geflüchtete Personen günstig“, wobei zwei Aspekte die Jobaufnahme für diesen Personenkreis erschweren, so das AMS: fehlende Deutschkenntnisse und die oft unzureichenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten.