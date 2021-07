Wortklauberei in Wien, Dramatik in Spielfeld

Ein Grenzzaun kann keine Lösung für das Flüchtlingsproblem sein", sagte ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner nicht nur bei seinem ORF-Sommergespräch im August. "Zu glauben, dass man etwas mit einem Zaun lösen kann, halte ich für falsch", sagte SPÖ-Kanzler Werner Faymann nicht nur bei seinem ORF-Sommergespräch.

Nun ist solch eine Absperrung in Österreich Thema. "Natürlich geht es auch um einen Zaun", sagte ÖVP-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, gefragt, was sie mit "baulichen Maßnahmen" an der Grenze zu Slowenien meint. Das brachte Faymann in die Bredouille. Die ÖVP will die Flüchtlingspolitik neuerdings ja verschärfen, die SPÖ mag das nicht. Faymann hat Ungarns Orbán wegen des Zaunbaus gescholten. Ergo ließ der Kanzler nach der Regierungssitzung wissen: " Österreich wird nicht eingezäunt! Es geht nicht darum, die Grenzen dichtzumachen, sondern darum, die ankommenden Leute besser kontrollieren zu können." Und weil die Koalitionäre nicht schon wieder als Streithanseln dastehen wollen, sagte auch Mitterlehner: Es gehe um "technische Sicherungen im Grenzbereich". Faymann redete von Containern: "Wie viele Meter das sind, wie hoch, wie breit, sollen die Experten vorschlagen."

Semantik hin oder her – worum es den Regierenden auch geht, sprach der Vizekanzler aus: Nicht den Eindruck zu erwecken, "dass man ohnmächtig zuschaut, wie Menschen über die Grenze strömen"; Bilder zu vermeiden, die glauben machten, "jeder spaziert hier über die Grenze". Fachleute prüfen nun, mit welchen "technischen Maßnahmen" das zu verhindern ist; in zehn Tagen soll es das Ergebnis geben. Wobei Faymann wie Mitterlehner betonen, sich mit dem Nachbarland, in das das Gros der Flüchtlinge will, abzustimmen: "Wir werden bei uns nichts errichten, worüber wir uns bei den Deutschen ärgern würden."