Flitterwochen unter dem Regenbogen

Ihrer Pionierrolle waren sie sich lange nicht bewusst. Sie durften nämlich drei Wochen vor dem regulären ersten Termin heiraten – dank Ausnahmegenehmigung, weil Laurens Eltern schon aus Wales angereist waren. Der offizielle erste Heiratstermin (mit 30- tägiger Bearbeitungsfrist) war der 9. Jänner. Viele hätten um Punkt Mitternacht die Trauung organisiert, erzählt Amy, um keine Minute mehr verstreichen zu lassen.

Amy und Lauren hoffen, mit ihrem Beispiel den Jungen zu zeigen, stark zu bleiben und sich anzuvertrauen, wenn sie keine Akzeptanz finden. Denn, ja, mit den ersten Zeitungsartikeln kamen leider auch Hassnachrichten, erzählen sie. Aber für jede Beleidigung erhielten sie Hunderte positive Rückmeldungen. Kennengelernt haben sich die Australierin Amy und die gebürtige Waliserin Lauren vor dreieinhalb Jahren in einem Irish Pub in Sydney. Lauren Price war auf Weltreise. Sie hatte am weit entferntesten Ort begonnen und wollte sich „zurückzuarbeiten“. Aber wie so oft kommt es im Leben anders, als man denkt.